В Азербайджане вырастут пенсии

В 2027 году в Азербайджане прогнозируется повышение трудовых пенсий на 7,5%.

Как передает Day.Az, это предусмотрено проектом закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", вынесенным на обсуждение Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, расходы на выплату трудовых пенсий в 2027 году предусмотрены в размере 8 млрд 669,43 млн манатов.

Это на 676,55 млн манатов, или 8,46%, больше утвержденного прогнозного показателя на 2026 год.

При индексации пенсий на 2027 год учитывался ожидаемый рост среднемесячной номинальной заработной платы, который прогнозируется на уровне 7,5%.

В проекте бюджета отмечается, что к концу 2026 года среднемесячный размер трудовой пенсии в Азербайджане, как ожидается, составит 663,82 маната. С учетом динамики этого показателя общий объем расходов на пенсии в 2027 году прогнозируется на уровне 8 млрд 669,43 млн манатов.

Согласно проекту, в 2027 году среднемесячная трудовая пенсия в Азербайджане увеличится примерно на 7,5% по сравнению с ожидаемыми 594,4 маната в 2026 году и достигнет 639 манатов.