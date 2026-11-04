Индия и Азербайджан перезапускают отношения после периода разногласий - статья на Observer Research Foundation

Индия и Азербайджан стремятся восстановить отношения и расширить сотрудничество в торговле, энергетике и транспортной сфере после периода напряженности. Особую роль в этом процессе могут сыграть международные транспортные коридоры.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье исследователя Айджаза Вани, опубликованной аналитическим центром Observer Research Foundation.

Автор напоминает, что 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Следующим шагом стал визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Баку 23 октября. Он впервые за восемь лет посетил Азербайджан.

В Баку Джайшанкар провел переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в торговле, энергетике, транспортной сфере и туризме, а также обсудили региональные и международные вопросы.

В статье отмечается, что сближение происходит на фоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое Индия приветствовала, и решения Еревана установить дипломатические отношения с Пакистаном.

Отношения Индии и Азербайджана имеют давнюю историю, связанную с торговыми и культурными обменами во времена Великого шелкового пути. Одним из свидетельств этих связей автор называет храм огня Атешгях XVIII века в Баку, где сохранились надписи на деванагари и гурмукхи.

Индия одной из первых признала независимость Азербайджана в декабре 1991 года. В 1998 году страны подписали соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве.

Двусторонний товарооборот вырос с 50 млн долларов в 2005 году до 1,882 млрд долларов в 2022 году. В 2023 году он составил 1,435 млрд долларов, обеспечив Индии седьмое место среди торговых партнеров Азербайджана. В 2024 году показатель снизился до 966 млн долларов, а в 2025-м - до 401 млн долларов. За первые девять месяцев 2026 года товарооборот восстановился до 600 млн долларов.

В Азербайджане работают более 2 тысяч индийских компаний. Среди крупных инвесторов - ONGC Videsh Limited (OVL), вложившая свыше 1,2 млрд долларов в разработку месторождений Азери - Чираг - Гюнешли и нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. В 2024 году компания дополнительно инвестировала 60 млн долларов, увеличив свою долю в проекте Азери - Чираг - Гюнешли до 2,925%, а в нефтепроводе БТД - до 3,097%.

По итогам визита Джайшанкара стороны договорились расширять сотрудничество в энергетике, торговле, туризме и инвестиционной сфере.

Отдельное внимание в статье уделяется Международному транспортному коридору Север - Юг (МТК Север - Юг), который связывает Южный Кавказ, Россию и Центральную Азию с Аравийским морем. Индия и Азербайджан участвуют в его западном маршруте: он проходит от индийского порта Джавахарлал Неру через иранские порты Бендер-Аббас и Чабахар, далее через Азербайджан в Россию и Европу.

Протяженность маршрута составляет около 5,1 тыс. километров. По оценке автора, его развитие позволит сократить время перевозок примерно на 40%, а транспортные расходы - на 30%.

Строительство железной дороги Решт - Астара протяженностью 164 километра планируется завершить в течение трех лет. Приобретение земельных участков в основном завершено, ведутся изыскательские и подготовительные работы. Кроме того, Иран завершил строительство железной дороги Чабахар - Захедан длиной 730 километров, которая облегчит Индии доступ к Центральной Азии, Афганистану и восточным регионам России.

Азербайджан также становится важным связующим звеном между Средним коридором и западным маршрутом МТК Север - Юг. Это открывает для Индии дополнительные возможности выхода на европейские рынки.

Автор связывает эту роль Баку с евразийской стратегией Нью-Дели и политикой Connect Central Asia. После присоединения Азербайджана к консультативному формату стран Центральной Азии в ноябре 2025 года объединение пяти государств региона расширилось до формата С6.

Во время визита Джайшанкара стороны обсудили увеличение числа еженедельных авиарейсов с 14 до 42. Air India и Azerbaijan Airlines также заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов.

В статье отдельно отмечается помощь Азербайджана в эвакуации граждан Индии, включая студентов, из Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Подчеркивается, что несмотря на активизацию диалога, Индии и Азербайджану предстоит учитывать разногласия, связанные с их отношениями с третьими странами.

В заключение Вани подчеркивает, что активизацию двусторонних отношений необходимо закрепить расширением торговли, развитием транспортных связей и регулярными контактами на высоком политическом уровне.

Индия и Азербайджан также могут углубить сотрудничество в стратегических отраслях, борьбе с терроризмом и обеспечении региональной безопасности.

Для этого автор предлагает наладить регулярные консультации, в том числе по вопросам, по которым позиции сторон расходятся.