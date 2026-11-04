Большой облом – армянская оппозиция обиделась на СОР17

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская скандальная реваншистская масса еще долго будет вспоминать СОР17 в Ереване недобрым словом. Мы уже писали о попытках армянской оппозиции устраивать антиазерабйджанские провокации в ходе международной конференции ООН по биоразнообразию, притягивая к теме экологии провокационные фейки и территориальные претензии к Азербайджану.

К чести официальных властей Армении отметим, что ни одна из провокаций не была позволена, и реваншистам для выплеска истерик остались лишь соцсети и СМИ.

Оказывается, в Армении имеется Армянский экологический фронт. Что-то об этой организации прежде не было слышно. Наверняка, она тоже была создана с целью провокационной деятельности против Азербайджана после военного разгрома Армении и потери всех надежд на "миацум". В самой Армении проблем с экологией по горло, но в своей справке, составленной для участников СОР17, так называемый "фронт" говорит совсем не об армянском биоразнообразии. Справка, которую власти не допустили для распространения на конференции, посвящена тому, что именно мешает реализации повестки сохранения биоразнообразия Армении. Что? Догадайтесь с одного раза. Ну, конечно же, мешает Азербайджан. Точнее, освобождение им своих территорий и возвращение границы к ее законной конфигурации. В этой конфигурации многое, что армяне привыкли считать своим, оказалось "вдруг" не армянским. Это горы, леса, озера, рудники и многое другое.

Если бы не восстановление территориальной целостности Азербайджана, биоразнообразие Армении, судя по утверждениям так называемых экологов, цвело бы и пахло. Каким-то образом экологическим проектам Республики Армения мешает восстановление азербайджанского суверенитета над Карабахом. Это, видимо, какая-то загадка природы. "Фронтовики", опять же, забыв полностью, что речь должна идти об Армении, лезут в чужое государство и утверждают, что в освобожденном Карабахе, дескать, вырубаются леса и отравляются экосистемы. Вспомнили все о том же приграничном заповеднике, с сокращением площади которого после возвращения территорий, в Армении никак не могут смириться. Бедные армянские мишки, которым стало тесно в международно признанной части заповедника, взывают о расширении жилплощади.

Особое внимание в кляузе было уделено озеру Гарагель, расположенному между Лачинским и Горисским районами двух стран. Озеро является частью созданного в 1987 году Гарагельского государственного заповедника. Пограничным оно стало незадолго до начала карабахского конфликта, и то о передаче двух третьих озера Армянской ССР нет никаких официальных документов. Армянам просто подарили часть Лачинского района, ничего не оформляя, потому как ожидалось, что в скорости весь район так и так будет захвачен. Стоит ли изводить бумагу?

В 2021 году Азербайджанская армия установила позиции на озере, что фактически спасло водоем от уничтожения. Армянская сторона, заполучив реликтовое озеро, чуть не превратило его в болото. Теперь армянским военнослужащим, чтобы попасть на свои позиции, приходится проходить через азербайджанские посты, где у них проверяются документы. В начале этого года данный факт был предметом серьезных истерик в реваншистской среде. Истерики не помогли, все остались там, где находились.

Армянская оппозиция строила большие планы на СОР17 и теперь жалуется, что правительство, дескать, все провалило. Ожидалось, что международный форум удастся превратить в суд над Азербайджаном, развернуть повестку в нужную армянству сторону. Но это оказалось сложнее, чем думали. И не только потому, что правительство Армении поставило преграды, но и потому, что армянское нытье больше не в тренде. Миру надоело слышать жалобы и вскрики, надоели притянутые за уши обвинения в адрес Баку и раздутые до невозможности армянские претензии. У мира полно других проблем. Реваншисты и прочая шушера хорошо подготовились к СОР, были во всеоружии, но от них отмахнулись. Если и удалось распространить какие-то воззвания среди участников форума на выходе из СК Демирчана, то эти листки были выброшены в урну где-нибудь неподалеку. Ну или использованы как-то иначе...