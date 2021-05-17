Озеро Гарагель не станет вторым Севаном

Это маленькое высокогорное озеро в Азербайджане вот уже несколько дней как известно всему миру. О Гарагеле, расположенном на границе между Лачинским районом Азербайджана и Герусским районом Армении, сегодня говорят и пишут повсюду. Причина ажиотажа в том, что азербайджанская сторона начала на этом участке процесс демаркации государственной границы.

Установление границ между Азербайджаном и Арменией предусмотрено заявлением о мире от 10 ноября. Как бы не относилась к этому армянская сторона, подписывая заявление, она взяла на себя жесткие обязательства и отделаться легким испугом у нее не получится. Обязательства надо выполнять. Пока что занимается этим вопросом только Азербайджан, а в Армении ревностно наблюдают и ловят момент для раздувания скандала.

Бывшая административная граница бывших союзных республик не успела превратиться в государственную после провозглашения ими независимости, потому что была нарушена Арменией и тридцать лет отсутствовала вообще, вольно прочерченная армянами по границам их интересов. Эта участь постигла и Лачинский район, в частности горный массив, на котором расположено чудесное маленькое озеро Гарагель.

Специалисты считают его уникальным природным памятником со своей экосистемой, пусть не богатой, но особенной. Озеро расположено на горе Ишыглы, на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря и является частью Гарагельского государственного заповедника, созданного постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года.

Озеро раскинулось в южной части Карабахского вулканического хребта, в районе истока реки Агоглан, у северного подножия горы Беюк Ишыглы (3 548 м), с северо-запада окружено горами Демирдаш и Кичик Ишыглы (3 452 м), с севера - горами Джангутаран (2 790 м), а с востока - горами низкогорной морены. Длина озера составляет 1 950 метров, максимальная ширина - 1 250 м, длина береговой линии - 5 500 м, максимальная глубина - 7,8 м, площадь его бассейна - 13 кв. км. По оценкам, объем воды в озере составляет 10 млн. кубических метров, прозрачность - 4,6 метра. Озеро замерзает со второй половины октября до конца апреля. На расстоянии 20-25 метров от берега к центру толщина льда достигает более 50 см.

Ишыглы Гарагель и прилегающая к нему территория исторически были и остаются азербайджанскими землями. Армении, и то негласно, они были переданы незадолго до конца советской империи. Озеро было разделено, о чем население Лачинского района даже не знало. Как свидетельствуют источники, не существует никакого официального документа, подписанного двумя республиками, который отражал бы этот процесс. Сделано это было, думается, не случайно. После осечки с документом от 1921 года, в котором черным по белому указано, что Карабах ОСТАЕТСЯ в составе Азербайджана, на этот раз армяне и покровительствовавшие им центральные советские власти не стали совершать ошибки и распорядились азербайджанскими землями безо всякого оформления бумажек. То есть документальных доказательств передачи Гарагеля Армении нет. Но если на то пошло, нет и доказательств принадлежности озера армянам. Зато есть старые карты, которые раскрывают немало интересного. По ним можно узнать, что еще в 40-50-х годах границы советского Азербайджана выглядели иначе.

В настоящее время делимитация границы проводится на основе карт, составленных Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР в начале 70-х годов и отпечатанных 6-й типографией Минобороны для советских вооруженных сил в 1975 году. Эти карты составлялись под административно-территориальное деление в связи с принятием новой советской Конституции 1977 года и на основании заключительного акта Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. Они, как отмечают эксперты, являются единственным юридическим документом для делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Если граница устанавливается по состоянию на 70-е годы, то Гарагель однозначно остается в пределах границ Азербайджана, потому что вожделенные две третьих, о которых наперебой пишут армянские СМИ, достались армянам гораздо позже. И то, повторим - практически негласно. В Азербайджанской советской энциклопедии озеро Гарагель не указывается как расположенное в обеих республиках одновременно. Будь это так, данный факт обязательно был бы отражен. Это армянской стороне позволялось распоряжаться историей и географией по собственной надобности, искажая реалии, а в Азербайджане считались со всеми деталями и нюансами, потому азербайджанской советской энциклопедии можно доверять. В отличие от армянской.

Гарагель - одно из семи реликтовых озер экологического значения на освобожденных территориях Азербайджана, пострадавших от антропогенного воздействия в период армянской оккупации. Это реликтовый источник воды и напоминает оно кратер потухшего вулкана. Гарагель всегда имело важное гидрологическое и хозяйственное значение. Его воду местное население использовало для орошения сельскохозяйственных угодий и рыбной ловли. Однако после оккупации Лачинского района территории и озера, и заповедника в целом был нанесен серьезный ущерб.

Но армяне начали уничтожать экосферу Гарагеля еще задолго до карабахского конфликта. В 1964 году на побережье ими начали строиться животноводческие фермы и мощные насосные станции, а озерная вода использовалась для орошения посевных площадей Горисского района. Все это привело к загрязнению кристальных вод Гарагеля и к снижению его уровня. Серьезно пострадали от бессистемного выпаса скота незаконными заселенцами обширные альпийские луга.

Местные жители рассказывают, что вода озера была настолько чистой и прозрачной, что люди считали это место священным и относились к нему с трепетом. В результате незаконной деятельности армян после оккупации района, озеро помутнело. Серьезный ущерб был нанесен оккупантами и животному миру - из-за хищнической незаконной охоты.

То есть в период армянской оккупации и экосистеме озера, и заповеднику в целом был нанесен большой урон. И тут в очередной раз возникает резонный вопрос, которым мы не устаем задаваться, видя сотворенное агрессором на наших землях: почему "истинный хозяин", "народ-созидатель" и так далее так жестоко поступил с тем, что считал своим? Уничтожают и повреждают обычно чужое, а свое, да еще "завоеванное кровью ашотов", берегут как зеницу ока. За тридцать лет были уничтожены не только города и села, была повреждена экологическая среда, вырублены леса, разорены пастбища, пострадал даже животный мир некогда оккупированных территорий.

Тут не лишне напомнить, во что превратили в Армении нашу Гейчу, прозванную Севаном. Озеро буквально умирает, "цветет", что является плохим признаком, расширяются участки заболоченности, а среди угостившейся севанской водой скотины нередко наблюдается массовый падеж. Что с этим делать, в Армении не знают. Там привыкли только разрушать.

Еще несколько лет, и от в десятки раз меньшего по размеру озера Гарагель могла бы остаться мутная лужа. К счастью, истинные хозяева поспели раньше, чем это произошло.

Лейла Таривердиева