В Болгарии прошли протесты против смены валюты на евро

Протесты против введения евро и в защиту болгарской национальной валюты - болгарского лева - прошли 31 мая в Софии и других городах страны. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на протесты вышли тысячи людей. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ и ВМРО. Как заявили организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций, они намерены продемонстрировать общественное несогласие с планом замены лева единой европейской валютой, сообщает радио.

Как отмечает БНР, жители Болгарии опасаются, что введение евро приведет к резкому росту цен.

В конце февраля правительство Болгарии приняло решение запросить у Еврокомиссии и у Европейского центрального банка внеочередные доклады о готовности вступления страны в еврозону, так как, по данным Евростата, опубликовавшего сведения об инфляции в странах ЕС, уровень стабильности цен в январе 2025 года составляет 2,6%, а инфляция в Болгарии в этот период также составляет 2,6%. Эти данные подтвердили, что страна соответствует и последнему критерию о готовности к членству в еврозоне. Доклады должны быть представлены 4 июня.