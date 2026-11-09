В Турции стартует конференция ООН по изменению климата COP31

Сегодня в турецкой Анталье стартовала 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Мероприятие продлится до 20 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", участие в конференции подтвердили лидеры 102 стран и более 300 министров. В мероприятии примут участие представители 196 стран и Европейского союза.

11-12 ноября в Синей зоне (Blue Zone) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет саммит лидеров. Председательство Турции на COP31 будет осуществлять министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум.

В повестку конференции войдут вопросы перехода к чистой энергетике, продовольственной безопасности, климатоустойчивых городов, зеленой индустриализации, сокращения отходов, защиты океанов и морей, а также развития устойчивых систем здравоохранения.

Турция намерена реализовать концепцию "COP практических действий", направленную на преобразование климатических обязательств в конкретные решения.

Конференция проходит на территории площадью 1,1 млн кв. метров, разделенной на Синюю и Зеленую зоны. В первой состоятся официальные переговоры с участием государственных делегаций и международных организаций. Во второй представители частного сектора, научного сообщества, гражданских организаций и молодежи представят проекты и решения в сфере борьбы с изменением климата.

Ожидается, что Зеленую зону посетят 1,5 млн человек, Синюю - около 100 тыс. Кроме того, для участия в COP31 аккредитовались более 45 тыс. климатических волонтеров из 154 стран.

Турция представит на конференции инициативу "Ноль отходов", а также проекты строительства 455 тыс. климатоустойчивых домов в 11 провинциях, пострадавших от землетрясений 6 февраля.

В рамках COP31 также пройдут экологические, образовательные и культурные мероприятия, выставки и презентации, посвященные устойчивому развитию, сохранению биоразнообразия и сокращению отходов.

Отдельное внимание будет уделено устойчивой гастрономии: посетителям представят кулинарные традиции семи регионов Турции.