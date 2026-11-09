https://news.day.az/politics/1873183.html МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ФОТО Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 9 Ноября - Днем Государственного флага. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в X. "Поздравляю наших азербайджанских братьев с 9 ноября - Днем государственного флага!", - говорится в публикации.
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ФОТО
Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 9 Ноября - Днем Государственного флага.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в X.
"Поздравляю наших азербайджанских братьев с 9 ноября - Днем государственного флага!", - говорится в публикации.
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