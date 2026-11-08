Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и пострадавшие

есть погибший и пострадавшие

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории района.

Водитель движущегося легкового автомобиля потерял управление, в результате чего машина врезалась в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.

Отмечается, что один из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкире скончался в больнице.

Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.