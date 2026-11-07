Tesla сократит производство Cybertruck

Tesla снижает производство Cybertruck ради инвестиций в роботов и искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава компании Илон Маск заявил, что Tesla планирует в 2027 году сократить производство электрических пикапов Cybertruck на заводе Gigafactory в Техасе, чтобы освободить мощности для увеличения выпуска роботакси Cybercab.

"Tesla начнет постепенно сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas примерно в середине следующего года, чтобы освободить мощности для наращивания производства Cybercab", - написал он в соцсети X.

Автопроизводитель представил роботизированное такси Cybercab в октябре 2024 года. Маск обещал, что автомобили будут полностью автономны. Стоимость одного роботакси для предпринимателей составит 30 тысяч долларов.