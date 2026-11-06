https://news.day.az/officialchronicle/1872514.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО 6 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО
6 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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