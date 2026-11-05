Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше

Процентная ставка, начисляемая на сумму налога за каждый день просрочки после истечения установленного срока уплаты, будет снижена в два раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается снизить с 0,1% до 0,05% ставку процентов, начисляемых налогоплательщику или налоговому агенту на сумму неуплаченного налога либо текущего налогового платежа за каждый день просрочки после истечения установленного срока уплаты.