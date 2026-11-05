https://news.day.az/economy/1872237.html Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше Процентная ставка, начисляемая на сумму налога за каждый день просрочки после истечения установленного срока уплаты, будет снижена в два раза. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше
Процентная ставка, начисляемая на сумму налога за каждый день просрочки после истечения установленного срока уплаты, будет снижена в два раза.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, предлагается снизить с 0,1% до 0,05% ставку процентов, начисляемых налогоплательщику или налоговому агенту на сумму неуплаченного налога либо текущего налогового платежа за каждый день просрочки после истечения установленного срока уплаты.
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