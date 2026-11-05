Средняя пенсия увеличится на 45 манатов

В следующем году средний размер пенсии в Азербайджане, по прогнозам, составит 640 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня заявил депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год и бюджета Государственного фонда социальной защиты.

По его словам, повышение заработных плат, пенсий и пособий будет способствовать улучшению социального благосостояния населения.

"Заявление Президента Ильхама Алиева на VIII съезде партии "Ени Азербайджан" о предстоящем повышении заработных плат, пенсий, пособий и стипендий имеет важное значение для усиления социальной защиты населения.

Экономические успехи страны в 2026 году создали благоприятные условия для продолжения социально ориентированной бюджетной политики в 2027 году. Планируемое повышение будет способствовать росту доходов населения и улучшению его благосостояния.

По прогнозам, в следующем году средняя ежемесячная пенсия увеличится на 45 манатов и достигнет 640 манатов", - отметил Муса Гулиев.