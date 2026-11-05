Маск потерял миллиарды

Американский предприниматель Илон Маск потерял около $30 млрд по результатам состоявшихся в США промежуточных выборов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

"Промежуточные выборы уже обошлись Маску примерно в $30 млрд", - говорится в материале.

Основной удар по капиталу Маска нанесла аэрокосмическая компания SpaceX. Снижение стоимости акций этого предприятия привело к убыткам, превышающим $20 млрд.

Накануне в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Избирались треть сената, вся палата представителей конгресса и губернаторы в 36 штатах страны. До выборов обе палаты находились под контролем правящей Республиканской партии США. По итогам выборов будет сформирован конгресс 120-го созыва, он приступит к работе 3 января 2027 года.