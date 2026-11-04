Тайные консультации в Брюсселе провалились

Многосторонние консультации технических делегаций Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершились полным отсутствием практических результатов в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил информированный дипломатический источник в европейских структурах.

"Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто", - констатировал собеседник.

Организовавшая раунд переговоров Еврокомиссия в своем официальном коммюнике предпочла сместить фокус на социально-экономическую повестку, заявив, что стороны сосредоточились на вопросах "послевоенной реконструкции и развития Украины".

В тексте подчеркивается, что ЕС остается главным донором Киева, направив на его поддержку уже свыше двухсот тридцати миллиардов евро с начала эскалации. Тем не менее в документе полностью отсутствуют ориентиры того, как именно планируется перевести ситуацию из стадии затяжных боевых действий в фазу фактического восстановления инфраструктуры.