Начался второй тайм матча "Викинг" – "Сабах" в Лиге чемпионов - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01:10

В Ставангере стартовал второй тайм матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между норвежским "Викингом" и азербайджанским "Сабахом".

Встреча проходит на стадионе "Лисе Арена" при судействе нидерландского арбитра Сандера ван дер Эйка.

Первый тайм завершился вничью - 1:1. Бакинцы открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Орфе Мбины, однако на 27-й минуте Эрик Ботхейм восстановил равновесие.

Отметим, что на 33-й минуте главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас был вынужден заменить получившего повреждение Велько Симича. Вместо него на поле вышел Джой-Ланс Миккельс.

Напомним, что перед этой встречей "Сабах" с тремя очками занимал 25-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, а "Викинг" с одним баллом располагался на 33-й строчке.

00:52

Завершился первый тайм матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между норвежским "Викингом" и азербайджанским "Сабахом".

Встреча проходит в Ставангере на стадионе "Лисе Арена". После первых 45 минут на табло ничья - 1:1.

Бакинцы вышли вперед уже на 11-й минуте. После неудачного розыгрыша стандартного положения хозяев гости организовали быструю контратаку, которую точным ударом завершил Орфе Мбина.

Однако на 27-й минуте "Викинг" восстановил равновесие. Златко Трипич выполнил передачу с левого фланга, а Эрик Ботхейм, опередив Эйдена Маккарти, отправил мяч в ворота Стаса Покатилова.

На 33-й минуте главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас был вынужден провести замену: вместо получившего повреждение Велько Симича на поле вышел Джой-Ланс Миккельс.

В концовке тайма бакинцы создали несколько моментов, однако удары Стива Сольве и Акима Зедадки цели не достигли.

После первого тайма счет остается равным - 1:1.

00:31

Норвежский "Викинг" сравнял счет в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха".

Бакинская команда вышла вперед на 11-й минуте благодаря голу Мбины. Однако на 27-й минуте нападающий хозяев Эрик Ботхейм поразил ворота "Сабаха", восстановив равновесие - 1:1.

Напомним, что после трех туров "Сабах" набрал три очка, тогда как в активе "Викинга" был один балл.

00:14

Азербайджанский "Сабах" открыл счет в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против норвежского "Викинга".

Встреча проходит в Ставангере на стадионе "Лисе Арена".

На 11-й минуте Мбина поразил ворота хозяев и вывел бакинскую команду вперед - 1:0.

Напомним, что после трех туров "Сабах" набрал три очка и занимает 25-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.

00:02

Азербайджанский "Сабах" вступил в борьбу с норвежским "Викингом" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в Ставангере на стадионе "Лисе Арена". Главным арбитром матча назначен нидерландец Сандер ван дер Эйк.

Напомним, что после трех туров "Сабах" с тремя очками занимает 25-е место в общей турнирной таблице. Бакинцы уступили "Манчестер Юнайтед" (0:4) и дортмундской "Боруссии" (1:2), но обыграли пражскую "Славию" (2:0).

"Викинг" с одним очком располагается на 33-й строчке.