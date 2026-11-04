Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в четвертом заседании эстонско-азербайджанской межправительственной комиссии.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что на заседании, в котором также приняли участие министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел Маргус Цахкна, обсуждались возможности расширения сотрудничества между странами в сферах транспорта, логистики, торговли, цифрового развития и инноваций.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в областях искусственного интеллекта, цифрового правительства, технологического предпринимательства и развития региональных транспортных связей, а также энергетики, торговли и образования.

По итогам заседания был подписан протокол, отражающий обсужденные вопросы.