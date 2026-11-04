https://news.day.az/sport/1872073.html "Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА "Карабах" U19 завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Рашада Садыгова потерпели крупное поражение от хорватского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда. Встреча, состоявшаяся в хорватском городе Запрешич, завершилась победой соперника со счетом 7:0.
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА
"Карабах" U19 завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Рашада Садыгова потерпели крупное поражение от хорватского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда.
Встреча, состоявшаяся в хорватском городе Запрешич, завершилась победой соперника со счетом 7:0.
Отметим, что в первом матче в Баку "Карабах" уступил со счетом 1:2. Таким образом, азербайджанская команда проиграла противостояние с общим счетом 1:9 и завершила выступление в турнире.
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