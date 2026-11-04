"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА

"Карабах" U19 завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Рашада Садыгова потерпели крупное поражение от хорватского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда.

Встреча, состоявшаяся в хорватском городе Запрешич, завершилась победой соперника со счетом 7:0.

Отметим, что в первом матче в Баку "Карабах" уступил со счетом 1:2. Таким образом, азербайджанская команда проиграла противостояние с общим счетом 1:9 и завершила выступление в турнире.