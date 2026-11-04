Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ

Автор: Ибрагим Алиев

Промежуточные выборы 3 ноября закончились разгромом республиканцев. Демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате. С января Дональд Трамп будет работать с враждебным Конгрессом.

По оценке NBC News, у демократов в Палате будет около 255 мест. Для большинства нужно 218. Это может стать их крупнейшим большинством почти за двадцать лет. Подсчет еще идет, итог может сдвинуться на несколько мест. В Сенате демократы забрали места, которые республиканцы держали десятилетиями. Джеймс Талларико победил в Техасе. Адам Гамильтон стал первым сенатором-демократом от Канзаса с 1932 года. Шеррод Браун вернул себе место в Огайо. В Мэне Сьюзан Коллинз признала поражение. Демократы выиграли и губернаторские выборы в Джорджии, Техасе и Айове.

Главная причина поражения - цены. Аналитик Evercore Сара Бьянки назвала итоги "синим цунами". По ее оценке, избиратели наказали Трампа за то, что он ушел от экономики, и потребовали заняться стоимостью жизни. Financial Times пишет о том же: американцы проголосовали против роста цен.

Сильно ударила по республиканцам война с Ираном. Из-за нее подорожал бензин, а это чувствует каждая семья. Сам Трамп признал, что война стала "частью" причин поражения.

Рейтинг президента упал. За месяц до выборов его одобряли 30% американцев, по данным Pew. Такой низкий рейтинг перед промежуточными выборами был только у Гарри Трумэна в 1946 году. Экзит-поллы CBS дали 38%, и это тоже может стать рекордом.

Деньги в этот раз решили меньше обычного. Республиканцы потратили на Техас намного больше демократов, и это была самая дорогая гонка цикла. Талларико все равно победил.

Позже Трамп отреагировал на ход событий и переложил вину на однопартийцев. В Truth Social он написал, что будь он в бюллетене, республиканцы победили бы с огромным отрывом. Потом тон стал мягче. В эфире Fox News президент поздравил демократов и сказал, что они хорошо поработали. New York Times он пообещал признать итоги. В октябре Трамп ставил признание в зависимость от того, будут ли выборы "честными".

По словам Трампа, он уже созвонился с лидерами демократов и хочет заключать с ними сделки. Через час он выложил фото кепки с надписью "veto". Кадровых перестановок в администрации, по его словам, не будет.

Два года Трамп опирался на республиканское большинство. Оно помогло провести налоговую реформу 2025 года и закрывало администрацию от жестких проверок, пишет Bloomberg. С января этому придет конец.

Демократы возглавят комитеты Палаты. Они смогут вызывать свидетелей и требовать документы по администрации, семье и бизнесу Трампа. CNN ждет "лавину расследований": от коррупции и строительных проектов до Пентагона и личного состояния президента.

Спикером станет Хаким Джеффрис, первый чернокожий спикер в истории США. Его программа на первые 100 дней:

вернуть налоговые льготы по медицинской страховке;

отменить сокращения программы Medicaid;

провести голосования против войны с Ираном;

свернуть тарифы Трампа.

Вопрос импичмента открыт. Джеффрис говорит, что демократы пока ничего не решили. Часть депутатов, например Александрия Окасио-Кортес, его поддерживает.

У Трампа остается право вето. Чтобы его преодолеть, нужны две трети голосов в обеих палатах. Такого перевеса у демократов нет.

А вот во внешней политике руки у американского лидера останутся свободнее. Полномочия в сфере нацбезопасности и право издавать указы сохраняются за ним. Конгресс при этом контролирует бюджет и утверждает назначения, в том числе послов.

Для Украины смена большинства мало что даст. Politico пишет, что помощь Киеву после победы демократов вряд ли вырастет. Berliner Zeitung приходит к такому же выводу. Российский политолог Коньков считает, что Москве выгоден сильный Трамп. По его словам, через бюджет и назначения Конгресс сильно влияет на внешнюю политику. Отдельный узел - Израиль. В день выборов Трамп объявил о прекращении военной помощи на $4 млрд. Новый Конгресс может к этому вопросу вернуться. Иранская война тоже попадет под удар: демократы обещают голосования против нее в первые же недели.

Многих интересует, что будет дальше? До января доработает старый Конгресс с республиканским большинством. Трамп может попытаться успеть провести то, что еще возможно. 3 января соберется новый Конгресс. С этого дня начнутся расследования, а законы демократов пойдут на стол президента. Аналитики ждут два года противостояния: Палата принимает законы, Трамп накладывает вето. Компромисс возможен там, где обе стороны хотят показать результат избирателям, прежде всего по ценам и тарифам.

Республиканцам предстоит спор о будущем партии. The Guardian пишет, что 2027 год Трамп встретит с враждебным Конгрессом, падающим рейтингом и без права на третий срок. Борьба за наследие Трампа начнется уже сейчас.

У демократов тоже есть повод для осторожности. NBC отмечает, что избиратели плохо относятся к обеим партиям. В 2028 году Трампа в бюллетене не будет. Победить снова на одном протесте против него демократам будет труднее, им понадобится своя программа.

Сторонники Трампа предлагают другое прочтение. Они винят слабых кандидатов, бензин и войну, напоминая, что партия власти почти всегда теряет места на промежуточных выборах. Но списывать американского лидера еще рано. История знает президентов, которые после провала на промежуточных выборах находили общий язык с оппонентами и укрепляли позиции. Билл Клинтон потерял Конгресс в 1994 году и уже через два года уверенно переизбрался. У Трампа впереди два года, и он умеет удивлять.