Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по тамблингу и смешанная пара батутистов стартовали в квалификационном этапе чемпионата мира, проходящем в китайском Нанкине.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уже в первый соревновательный день представители Азербайджана добились двух результатов: смешанная синхронная пара пробилась в следующий этап, а мужская команда по тамблингу выиграла квалификацию.

В соревнованиях смешанных синхронных пар Сельджан Махсудова и Махсуд Махсудов набрали 50,250 балла и заняли восьмое место. Этого результата оказалось достаточно для выхода в следующий квалификационный раунд турнира, который состоится 6 ноября. Финал же запланирован на 7 ноября.

Успешно выступила и мужская сборная Азербайджана по тамблингу. Алексей Караташов, Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев набрали в командной квалификации 87,200 балла, заняли первое место и обеспечили себе участие в финале, который пройдет 6 ноября.

Кроме того, азербайджанские спортсмены показали высокие результаты и в индивидуальном зачете. Тофик Алиев стал лидером квалификации с результатом 59,500 балла. Михаил Малкин расположился на четвертой позиции (57,100), Алексей Караташов занял 11-е место (54,400), а Адиль Гаджизаде - 18-е (52,900). В итоге Алиев, Малкин и Караташов квалифицировались в следующий этап турнира, который состоится 6 ноября. Финал же запланирован на 7 ноября.

Отметим, что Азербайджан на мировом первенстве представляют три батутиста и четыре тамблингиста. Махсуд Махсудов и Сельджан Махсудова еще выступят в индивидуальной квалификации 5 ноября, а мужская синхронная пара - Махсуд Махсудов и Гусейн Аббасов - проведет квалификацию 6 ноября. Чемпионат мира завершится 8 ноября.