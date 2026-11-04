Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего стремительного развития и прогресса.
Особо подчеркиваю исключительную значимость братских отношений, связывающих две дружественные страны и их народы. Мы активно работаем над их укреплением и развитием во всех сферах.
Передаю Вашему превосходительству свои приветствия и почтение".
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