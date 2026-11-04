В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи
Утверждены тарифы на услуги правительственной связи и специальной государственной связи.
Соответствующее решение приняла коллегия Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.
Согласно решению, плата за подключение к правительственной связи или изменение ее местонахождения установлена в размере 100 манатов, а ежемесячная абонентская плата - 30 манатов.
Тариф за подключение к специальной государственной связи или изменение его местоположения составляет 50 манатов, ежемесячная абонентская плата - 20 манатов.
Ежемесячная абонентская плата за использование межгосударственной правительственной связи определена в размере 50 манатов, а за использование мобильной специальной государственной связи - 84 маната.
Указанные тарифы не включают НДС.
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