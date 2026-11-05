https://news.day.az/showbiz/1872110.html Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО Турецкая актриса Мерьем Узерли, всемирную славу которой принесла роль Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", впервые посетила Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на 1news, Узерли прибыла в нашу страну в связи с премьерным показом фильма "İmroz'da Bahar", в котором она исполнила главную женскую роль.

Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО

Шоу-бизнес, 5 ноября 2026 00:20 (UTC +04:00) 346
Мерьем Узерли впервые в Баку

Турецкая актриса Мерьем Узерли, всемирную славу которой принесла роль Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", впервые посетила Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на 1news, Узерли прибыла в нашу страну в связи с премьерным показом фильма "İmroz'da Bahar", в котором она исполнила главную женскую роль. 

Премьера фильма проходит в столице Азербайджана.

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