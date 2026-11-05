https://news.day.az/showbiz/1872110.html Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО Турецкая актриса Мерьем Узерли, всемирную славу которой принесла роль Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", впервые посетила Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на 1news, Узерли прибыла в нашу страну в связи с премьерным показом фильма "İmroz'da Bahar", в котором она исполнила главную женскую роль.
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО
Турецкая актриса Мерьем Узерли, всемирную славу которой принесла роль Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", впервые посетила Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на 1news, Узерли прибыла в нашу страну в связи с премьерным показом фильма "İmroz'da Bahar", в котором она исполнила главную женскую роль.
Премьера фильма проходит в столице Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре