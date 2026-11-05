Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

В Азербайджане ожидается увеличение размера единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", вынесенном на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту документа, в следующем году сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составит 1500 манатов. В 2026 году размер данного пособия находился на уровне 600 манатов. Таким образом, государственная выплата увеличится на 900 манатов.

Сразу отмечу, что перед нами яркий пример того, как обнуляется одна из излюбленных спекулятивных тем отечественной оппозиции.

Да, годами ее представители сетовали на якобы недопустимо низкий размер этой выплаты, превращая вопрос социальной поддержки семей в очередной повод для политических нападок на власть. Теперь, когда в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено увеличение пособия в два с половиной раза, прежние претензии, деликатно выражаясь, теряют свою убедительность.

Ведь при этом сравнение с другими постсоветскими государствами показывает, что Азербайджан не просто повышает поддержку семей, но и устанавливает выплату, заметно превышающую показатели ряда стран региона. Так, в Казахстане единовременно выплачивают около 618 манатов за первого, второго и третьего ребенка и примерно 1025 манатов - за четвертого и последующих, а в России базовое пособие составляет около 592 манатов.

В Кыргызстане эта выплата равна примерно 78 манатам, а в Узбекистане - около 137 манатов, причем там пособие на второго и последующих детей предоставляется с учетом критериев социальной нуждаемости. В Грузии нет единой общенациональной выплаты для всех семей: помощь предоставляется отдельными муниципалитетами и на определенных условиях. А ведь нужно учитывать, что демографическая ситуация в Грузии значительно сложнее.

В 2025 году было зарегистрировано около 37,9 тысячи рождений против 40,2 тысячи в 2023-м, а число умерших - 44,3 тысячи, то есть превысило число новорожденных примерно на 6,5 тысячи. На фоне таких показателей, а также принимая во внимание долгосрочные риски уменьшения численности жителей Грузии, стремление их властей стимулировать рождение детей вполне объяснимо.

То же самое можно сказать и про Армению. Там с сентября 2026 года пособие установлено на уровне 500 тысяч драмов, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 2358 манатам. Но в Армении к проблеме низкой рождаемости добавляется миграционный отток: по данным Всемирного банка, в 2025 году население страны составляло около 3,09 млн человек, а чистая миграция была отрицательной - примерно 29 тысяч человек.

В целом с момента обретения независимости Армения столкнулась с продолжительным сокращением численности населения. По данным Всемирного банка, в 1991 году в стране проживало около 3,61 млн человек. Таким образом, за 34 года население сократилось приблизительно на 527 тысяч человек, или почти на 14,6%. Учитывая невысокую рождаемость и неспособность пока выйти даже на советские показатели численности населения, неудивительны шаги руководства Армении по стимулированию рождаемости через увеличение выплат на новорожденного.

Азербайджан находится в иной демографической ситуации: население страны продолжает увеличиваться и на 1 июля 2026 года достигло 10,27 млн человек. Напомню, что в 1991 году, на момент обретения независимости, население Азербайджана составляло 7 млн 218,5 тыс. человек. Таким образом, за 35 лет население Азербайджана увеличилось более чем на 3 млн человек, или приблизительно на 42%.

Поэтому увеличение единовременного пособия с 600 до 1500 манатов - это не экстренная попытка остановить демографический спад, а своевременная инвестиция в семьи и будущие поколения, которая может дополнительно стимулировать рождаемость. И она станет вкладом не только в благополучие родителей, но и в дальнейший демографический рост качественно нового Азербайджана - полностью восстановившего свой суверенитет и территориальную целостность, своими силами восстанавливающего освобожденные территории, имеющего самую крупную и боеспособную армию в регионе, являющегося геополитическим и экономическим лидером Южного Кавказа.