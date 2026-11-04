Вэнс назвал причину поражения республиканцев

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что основной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября стала война с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом Вэнс написал в своём аккаунте в X.

Он отметил, что избиратели республиканцев пришли на выборы, однако часть из них на этот раз проголосовала за демократов.

По словам Вэнса, многие американцы, поддержавшие Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса в 2024 году, на выборах 2026 года отдали голоса демократам.

Среди причин поражения республиканцев он также назвал рост инфляции, стоимость жизни и отношения с Израилем.

Вэнс подчеркнул, что для возвращения в ряды сторонников партии недовольных избирателей, проголосовавших за демократов, необходимо решить четыре ключевых вопроса: прекратить войну с Ираном, бороться с инфляцией, вернуться к политике "Америка прежде всего" и изменить отношения с Израилем.

Он также назвал обоснованной позицию Рэйчел Кампос-Даффи, которая в ходе избирательной кампании выступала за дипломатическое урегулирование конфликта.

"Причина нашего поражения - война. Президент США Дональд Трамп тоже заявил об этом минувшей ночью. Если вы хотите доказать, что это того стоило, что потерю мест в Сенате на следующие шесть лет можно оправдать, сделайте это. Скажите, что это приемлемая цена. Соглашайтесь или не соглашайтесь, но по крайней мере это будет честная позиция. Однако все знают, почему мы проиграли. Любое искреннее обсуждение того, что нам делать дальше, должно начинаться именно с этого. Я по-прежнему верю в нашу страну", - написал Вэнс.

Он также призвал республиканцев извлечь уроки из итогов выборов и продолжить работу ради будущего страны.