https://news.day.az/politics/1872102.html Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.

Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган

Политика, 4 ноября 2026 23:11 (UTC +04:00) 317
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания

После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.

Он передал Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана послание Эрдогана с самыми искренними пожеланиями, передает Day.Az.

В послании говорится:

"Возвращаясь после визита, очень рад передать братскому народу Азербайджана самые искренние пожелания мира, благополучия и процветания, а Вашему превосходительству - крепкого здоровья и счастья".

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
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