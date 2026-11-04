Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган

После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.

Он передал Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана послание Эрдогана с самыми искренними пожеланиями, передает Day.Az.

В послании говорится:

"Возвращаясь после визита, очень рад передать братскому народу Азербайджана самые искренние пожелания мира, благополучия и процветания, а Вашему превосходительству - крепкого здоровья и счастья".