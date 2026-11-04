https://news.day.az/politics/1872102.html Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган
После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.
Он передал Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана послание Эрдогана с самыми искренними пожеланиями, передает Day.Az.
В послании говорится:
"Возвращаясь после визита, очень рад передать братскому народу Азербайджана самые искренние пожелания мира, благополучия и процветания, а Вашему превосходительству - крепкого здоровья и счастья".
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