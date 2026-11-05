Победа "своих" в США: у армянского лобби снова обострение

Автор: Зульфугар Ибрагимов

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия получила 193 места в Палате представителей, тогда как Республиканская партия - 114. Опередили демократы республиканцев и в Сенате - 52 мандата против 40.

Поражение Республиканской партии в Палате представителей на промежуточных выборах вселило новые надежды в армянство. Тот факт, что в законодательный орган возвращается республиканское большинство, стало источником вдохновения для тех, кто годами использовал влияние диаспоры для замены национальных интересов США армянскими.

Армянские эксперты уже потирают руки, прогнозируя активизацию проармянского пула, который захирел в связи с приоритетами политики администрации Трампа. При прежней администрации группа по армянским вопросам имела серьезное влияние, продвигая нужные армянству вопросы и блокируя те, что противоречат его интересам.

Например, в сентябре Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США отклонил поправку, которая предусматривала прямое включение Азербайджана в список стран, в отношении которых могли быть введены пошлины в размере до 100 процентов. При республиканском большинстве продвигавшее этот вопрос лобби могло бы рассчитывать на другой результат. Никак не удавалось также протащить поправку, ограничивающую сотрудничество с Азербайджаном, пока тот не освободит армянских преступников.

Теперь, когда милые сердцу диаспоры республиканцы снова взяли верх, она снова расправила крылышки.

Еще до промежуточных выборов ANCA опубликовала приоритеты армянства в связи с кандидатами. То есть армянская диаспора представила условия, на которых будет поддерживать кандидатов. В списке более 70 критериев оценки кандидатов. У диаспоры на тот момент уже были прикуплены 63 кандидата в Сенат и Палату представителей. Тех, кто за голоса и деньги армянства будет готов продвигать антиазербайджанскую повестку. Ничего другого диаспоре не нужно. Ей наплевать на интересы Соединенных Штатов, на внешнюю и внутреннюю политику страны. Все, что ее интересует, - это возможность вредить Азербайджану. Ненависть - это неизлечимая армянская болезнь. Ее можно только временно купировать приходом в законодательный орган Штатов политиков из не проармянского клуба. Теперь проармянский клуб, судя по всему, снова начинает работу, и в диаспоре взволнованно восстанавилвают свои списки претензий.

Чего хочет армянство, не секрет. Хочет наказания Азербайджана за восстановление им своего суверенитета и целостности. Требует освобождения армянских преступников, возвращения к жизни 907-й поправки, введения санкций против Баку и так далее.

Не факт, что все эти пункты, не отвечающие интересам самих Штатов, будут приниматься и обсуждаться. Однако того отторжения армянских интересов, какое наблюдалось в последние годы, не будет, а сильно поредевшие ряды желающих жить на армянские гонорары, снова пополнятся.

Что это даст армянству в практической плоскости? Ничего. Оно содержало и содержит большую армию лоббистов, тратит на это миллионы, но никаких побед, помимо 907-й поправки, ему добиться до сих пор не удалось. Судя по соцсетям, сложившаяся ситуация страшно радует реваншистскую братию. Только вот чему радуются - непонятно. Вашингтонское соглашение подписано между Баку и Ереваном и его судьба не зависит от состава Конгресса. Штаты откажутся от TRIPP? Радость по этому поводу особенно удивляет. Противники проекта исходят из того, что он очень нужен Баку, и торжествует, что тот останется без дороги в Нахчыван. Тут армянам плакать надо, а не торжествовать. Дорога в Нахчван у Азербайджана будет через Иран, а вот Армения упустит свою единственную возможность получить международный транзит. TRIPP нужен армянам, а не Азербайджану. Похоже, что в Баку думают об интересах Армении куда больше, чем в "спюрке".

Одним словом, день открытых дверей в проармянском клубе в Конгрессе объявлен. Диаспора уже разослала приглашения. Как эта возня отразится на Армении, мировое армянство не забот. Главное для диаспоры - как это будет рушить позиции Баку.