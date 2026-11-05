В двух районах Баку сегодня отключат свет
Сегодня в некоторых районах Баку ожидаются временные перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", в Ясамальском и Низаминском районах столицы будут проведены ремонтные работы и технический осмотр ряда трансформаторных подстанций.
В связи с этим в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 будет временно прекращена подача электроэнергии на улице Гурбана Халилова, Московском проспекте и в части жилого массива Первый Алатава.
В Низаминском районе с 10:00 до 14:00 перебои с электричеством ожидаются на отдельных участках улицы Али Велиева и проспекта Гара Гараева.
Работы проводятся с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
После завершения ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена.
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