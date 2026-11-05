https://news.day.az/world/1872133.html Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО Торнадо разнес аэропорт в штате Санта-Катарина. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-за повреждений терминала самолеты перестали принимать и выпускать. Стихия с ветром до 126км/ч сорвала металлическую конструкцию у входа, выбила стёкла и повредила дома.
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО
Торнадо разнес аэропорт в штате Санта-Катарина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за повреждений терминала самолеты перестали принимать и выпускать.
Стихия с ветром до 126км/ч сорвала металлическую конструкцию у входа, выбила стёкла и повредила дома. В отдельных районах пропало электричество и перестал работать интернет.
Аэропорт Чапеко закрыли на неопределённый срок: спецы проверяют здание и оценивают ущерб. Пассажирам советуют не ехать в терминал и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Аэропорт обслуживает запад штата, а также соседние районы Параны и Риу-Гранди-ду-Сул. За прошлый год он пропустил через себя 648 тысяч пассажиров.
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