Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО

Торнадо разнес аэропорт в штате Санта-Катарина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за повреждений терминала самолеты перестали принимать и выпускать.

Стихия с ветром до 126км/ч сорвала металлическую конструкцию у входа, выбила стёкла и повредила дома. В отдельных районах пропало электричество и перестал работать интернет.

Аэропорт Чапеко закрыли на неопределённый срок: спецы проверяют здание и оценивают ущерб. Пассажирам советуют не ехать в терминал и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Аэропорт обслуживает запад штата, а также соседние районы Параны и Риу-Гранди-ду-Сул. За прошлый год он пропустил через себя 648 тысяч пассажиров.