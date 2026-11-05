Самвела Карапетяна арестовали на месяц

В Армении суд принял решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении председателя партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

​Напомним, накануне после прошедших в его доме обысков оппозиционный политик был доставлен в Следственный комитет Армении. Как сообщили в ведомстве, следственные действия и задержание проводились в рамках уголовного дела, касающегося компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).