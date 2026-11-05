https://news.day.az/world/1872149.html Самвела Карапетяна арестовали на месяц В Армении суд принял решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении председателя партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Самвела Карапетяна арестовали на месяц
В Армении суд принял решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении председателя партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Напомним, накануне после прошедших в его доме обысков оппозиционный политик был доставлен в Следственный комитет Армении. Как сообщили в ведомстве, следственные действия и задержание проводились в рамках уголовного дела, касающегося компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).
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