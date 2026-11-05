МЧС предупредило население

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в ближайшие дни.

Как сообщает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, со второй половины дня и в течение ближайших дней на территории республики, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается неустойчивая погода. Прогнозируются сильный ветер, интенсивные дожди в отдельных районах, грозы, а также кратковременные паводки и наводнения на некоторых горных реках.

В связи с этим МЧС напомнило жителям о правилах безопасности.

Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов. Также следует избегать нахождения под линиями электропередачи, электрическими столбами и высокими деревьями.

В ведомстве подчеркнули, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, поэтому в такую погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов также напоминают, что при подобных погодных условиях выход в море запрещен.

В связи с интенсивными осадками и возможными паводками, наводнениями и подтоплениями гражданам рекомендуют держаться подальше от опасных участков. При возникновении угрозы необходимо немедленно подняться на возвышенность и строго следовать указаниям спасателей.

МЧС также предупредило об опасности ударов молнии. Во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети и воздерживаться от телефонных разговоров, в том числе по мобильной и стационарной связи.

Находясь на открытом воздухе, следует избегать линий электропередачи, громоотводов, водосточных труб и антенн, а также не укрываться под высокими деревьями. Если гроза застала в автомобиле, необходимо остановиться, поднять стекла и дождаться ее окончания.

В МЧС призвали граждан соблюдать меры предосторожности, подчеркнув, что пренебрежение правилами безопасности может угрожать жизни.