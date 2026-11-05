По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА

Для удовлетворения высокого пассажирского спроса на маршруте Баку - Агстафа - Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) с 14 по 30 ноября будет организовывать дополнительные рейсы поездов по выходным дням.

Как сообщает Day.Az, поезда будут отправляться из Баку по субботам, а из Агстафы - по воскресеньям.

Кроме того, ежедневные поездки по этому направлению продолжают осуществляться по привычному расписанию на маршруте Баку - Газах - Баку.