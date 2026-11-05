https://news.day.az/society/1872161.html По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА Для удовлетворения высокого пассажирского спроса на маршруте Баку - Агстафа - Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) с 14 по 30 ноября будет организовывать дополнительные рейсы поездов по выходным дням. Как сообщает Day.Az, поезда будут отправляться из Баку по субботам, а из Агстафы - по воскресеньям.
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА
Для удовлетворения высокого пассажирского спроса на маршруте Баку - Агстафа - Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) с 14 по 30 ноября будет организовывать дополнительные рейсы поездов по выходным дням.
Как сообщает Day.Az, поезда будут отправляться из Баку по субботам, а из Агстафы - по воскресеньям.
Кроме того, ежедневные поездки по этому направлению продолжают осуществляться по привычному расписанию на маршруте Баку - Газах - Баку.
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