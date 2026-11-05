https://news.day.az/economy/1872179.html В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы В Азербайджане предлагают включить чипсы в перечень подакцизных товаров и установить акцизный налог в размере 1 маната за каждый килограмм. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, соответствующие изменения предусмотрены поправками к Налоговому кодексу.
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы
В Азербайджане предлагают включить чипсы в перечень подакцизных товаров и установить акцизный налог в размере 1 маната за каждый килограмм.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующие изменения предусмотрены поправками к Налоговому кодексу.
Согласно законопроекту, акциз в размере 1 маната за килограмм будет применяться к чипсам местного производства.
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