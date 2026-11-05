https://news.day.az/economy/1872179.html

В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы

В Азербайджане предлагают включить чипсы в перечень подакцизных товаров и установить акцизный налог в размере 1 маната за каждый килограмм. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, соответствующие изменения предусмотрены поправками к Налоговому кодексу.