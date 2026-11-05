В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан»

Легендарная музыкальная комедия "Аршин мал алан", снятая в 1945 году по одноименной оперетте выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, вновь выйдет на большой экран в Москве. Показ состоится 6 ноября в знаменитом кинотеатре "Иллюзион".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, картина включена в программу фестиваля "Международная неделя "Народы России", проходящего со 2 по 8 ноября в российской столице.

Зрители смогут увидеть один из самых известных фильмов азербайджанского кинематографа в Большом зале кинотеатра "Иллюзион". Лента будет демонстрироваться с цифрового носителя из архивной коллекции Госфильмофонда России.

Показ "Аршин мал алан" входит в специальную программу архивного кино, подготовленную Госфильмофондом России в рамках Международной недели "Народы России". В нее также включены фильмы "Первый учитель", "Девушка-джигит", "Насреддин в Бухаре", "Сын Таджикистана", "Табор уходит в небо" и "Мимино".

Вход на сеанс бесплатный, по предварительной регистрации на сайте кинотеатра.