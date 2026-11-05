В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств

В Азербайджане упраздняют Фонд утилизации транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено поправками к закону "Об отходах".

Согласно предлагаемым изменениям, льготы и единовременные выплаты, а также организация и обеспечение работ по утилизации транспортных средств будут финансироваться за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.