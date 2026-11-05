https://news.day.az/economy/1872190.html В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств В Азербайджане упраздняют Фонд утилизации транспортных средств. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это предусмотрено поправками к закону "Об отходах".
В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств
В Азербайджане упраздняют Фонд утилизации транспортных средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено поправками к закону "Об отходах".
Согласно предлагаемым изменениям, льготы и единовременные выплаты, а также организация и обеспечение работ по утилизации транспортных средств будут финансироваться за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
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