Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов

Государственная пошлина за выдачу ветеринарного паспорта составит 30 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О государственной пошлине".

В настоящее время государственная пошлина за выдачу ветеринарного паспорта установлена в размере 20 манатов.

В соответствии с "Правилами содержания собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах Азербайджанской Республики", утвержденными постановлением Кабинета министров № 38 от 9 марта 2011 года, вывоз домашних животных за границу осуществляется при наличии соответствующего паспорта.

В связи с этим в 2024 году ветеринарные паспорта были выданы по 2073 обращениям, а в 2025 году - по 2114 обращениям.

В связи с увеличением количества обращений в указанные годы, ростом финансовых ресурсов, затрачиваемых на оформление паспортов, и других расходов предлагается повысить государственную пошлину за выдачу ветеринарного паспорта с 20 до 30 манатов.