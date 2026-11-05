Азербайджан вводит химическую маркировку топлива

В Азербайджане будет внедрен механизм маркировки и отслеживания топливной продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, в соответствии с международной практикой предлагается внедрить механизм маркировки и отслеживания топливной продукции отечественного производства и импортируемого топлива с целью обеспечения контроля за налогообложением и оборотом на всех этапах цепочки поставок, транспортировки и реализации.

Отмечается, что перечень товаров, производимых на территории страны или импортируемых в страну и подлежащих химической маркировке, порядок регулирования их оборота на территории страны, а также правила применения химической маркировки, ее реализации и учета будут определяться Кабинетом министров.

В соответствии с указанными правилами предлагается ввести химическую маркировку бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.