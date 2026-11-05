Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения
Определяется порядок финансирования медицинских услуг в условиях военного и чрезвычайного положения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О медицинском страховании".
Согласно законопроекту, предлагается предусмотреть возможность финансирования соответствующих расходов за счёт средств государственного бюджета в случае нехватки средств обязательного медицинского страхования для покрытия расходов Фонда обязательного медицинского страхования, вызванных резким увеличением потребности в медицинских услугах в связи с объявлением военного или чрезвычайного положения, а также введением режима чрезвычайной обстановки социального характера.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре