Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове местами временами ожидаются дожди. Ночью в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы. Утром дожди постепенно прекратятся. Порывистый северо-западный ветер сменится умеренным юго-восточным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 9-12 градусов тепла, днем - 13-15 градусов. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки. В отдельных местах они будут интенсивными и кратковременными, ливневого характера. Возможны грозы и град, в горных районах осадки перейдут в снег. Ночью интенсивность осадков может усилиться. Местами ожидается туман. Порывистый западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем - 14-18 градусов. В горных районах ночью ожидается от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.