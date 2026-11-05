Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, "Частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему", принятый Заключительными актами Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, состоявшейся 20 ноября-15 декабря 2023 года, утверждён с соответствующим заявлением Азербайджанской Республики.