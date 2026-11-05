https://news.day.az/officialchronicle/1872287.html Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему". Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, "Частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему", принятый Заключительными актами Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, состоявшейся 20 ноября-15 декабря 2023 года, утверждён с соответствующим заявлением Азербайджанской Республики.
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