Автор: Ибрагим Алиев

Демократ Абдул Эль-Сайед еще не успел сесть в кресло сенатора от Мичигана, а уже выяснилось, на кого он работает. Первое громкое заявление новоиспеченного сенатора посвящено армянской диаспоре.

В обращении к Армянскому национальному комитету Америки (ANCA) он пообещал бороться за "право на самоопределение армянского народа" и обвинил администрацию Трампа за помощь Азербайджану.

"Для меня большая честь получить поддержку ANCA в этой борьбе. Армяне Мичигана - ценная часть нашего великого штата. Предоставление администрацией Трампа Азербайджану карт-бланша на получение военной помощи на фоне продолжающихся злодеяний является вопиющим нарушением международного права. Как следующий сенатор от Мичигана, я буду выступать за мир, достоинство, безопасность и право на самоопределение армянского народа", - заявил Абдул Эль-Сайед.

ANCA, естественно, яро поддерживал его на выборах, и теперь Эль-Сайед начал расплачиваться за эту поддержку, приступив к работе на заказчика.

Каких злодеяний, Абдул, конечно же не уточнил, ведь невозможно назвать то, чего не было. А было то, что 8 августа 2025 года в Белом доме лидеры Азербайджана и Армении подписали Вашингтонскую декларацию, Трамп выступил свидетелем. Министры иностранных дел парафировали текст мирного соглашения. Стороны признали территориальную целостность друг друга. Через год Пашинян лично поблагодарил Трампа и вместе с ним заявил, что саммит принес настоящий мир, который чувствуют люди обеих стран.

Какие "злодеяния" нашел Эль-Сайед? Азербайджан отправляет в Армению топливо. Страны строят маршрут TRIPP, названный в честь президента США. Баку и Вашингтон подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Даже Ереван называет мирный процесс успехом. Эль-Сайед знает обо всем этом и сознательно повторяет пропаганду ANCA.

Что касается вопроса на "самоопределение", то он давно был отправлен на свалку истории. И если новоиспеченный проармянский сенатор намекает на реванш, то спешим его разочаровать, ибо ничего не выйдет. Как минимум, потому что Армения признала эту землю азербайджанской. И это если не упоминать мощь ВС Азербайджана в защите Родины. Кроме того, напомним сенатору, Совет Безопасности ООН еще тридцать лет назад принял четыре резолюции в поддержку территориальной целостности Азербайджана. То есть, Эль-Сайед открыто призывает перечеркнуть международное право и мир, который выстроила страна, в которой он сейчас проживает.

Ну, а мичиганцы, им терпения. Голосовали за дешевый бензин, доступную медицину и работу, но их сенатор в первый же день занялся интересами третьей стороны. Американские проблемы подождут, армянская диаспора ждать не любит.

Выборы прошли, демократы победили и сразу же принялись за свое - работать против блага Америки. Жаль.