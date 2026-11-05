В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО

В Совете по медиа и вещанию состоялся круглый стол на тему "Летопись Отечественной войны в азербайджанских СМИ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник отдела по работе с субъектами медиа и журналистами Совета по медиа и вещанию Натиг Мамедли, выступивший модератором круглого стола, заявил, что историческая Победа стала важным этапом в развитии азербайджанских СМИ, а в период Отечественной войны особое значение имели солидарность и гражданская ответственность в национальном информационном пространстве. Он подчеркнул, что обращения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к народу и интервью, которые он давал международным СМИ в тот период, сыграли важную роль в доведении позиции нашей страны до мировой общественности.

Участник Первой Карабахской и Отечественной войн, автор документальных книг о войне Ильхам Тумас особо отметил деятельность журналистов по оперативному и точному доведению до общественности информации из прифронтовых районов, противодействию дезинформации, распространяемой Арменией, а также представлению правды о войне международному сообществу.

Участник Второй Карабахской войны, начальник отдела ARB Маиль Аскеров отметил, что профессионализм журналистов, их патриотическая позиция и ответственность за распространение информации в период войны сыграли важную роль в доведении правды об Азербайджане до мировой общественности. Он подчеркнул важность передачи этого опыта молодым журналистам и их подготовки к вызовам современной информационной среды.

Член правления Совета прессы Азербайджана, проходивший службу в Силах специального назначения Азербайджанской армии Бахруз Мамедзаде подчеркнул важность идеологической победы в войне. Он отметил, что Отечественная война запомнилась не только военными операциями, но и борьбой, которая велась в информационной и идеологической сферах.

Участник Отечественной войны, журналист-ветеран Магрур Алиев в своем выступлении рассказал о мужестве молодых людей, вписавших новую страницу в историю Карабаха, и отметил важность передачи будущим поколениям примеров отваги и самоотверженности героев, участвовавших в восстановлении территориальной целостности страны.

Участник Второй Карабахской войны, военный журналист Baku TV Фардин Исазаде и сотрудник Общественного телевидения Араз Хан отметили важность правильного, оперативного и объективного доведения информации до общественности в условиях войны.

В ходе круглого стола также были заслушаны выступления других журналистов, работавших во время войны и в зонах боевых действий. Состоялся обмен мнениями об их деятельности в период Отечественной войны, событиях, свидетелями которых они стали, и приобретенном профессиональном опыте. В рамках мероприятия также был представлен видеоролик, отражающий ход Отечественной войны, путь к исторической Победе и памятные моменты того периода.