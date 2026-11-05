Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО

5 ноября Институт развития и дипломатии организовал специальную презентацию книги "Война за Карабах: стратегия, технологии и победа", а также лекцию, посвященную ее содержанию.

Как передает Day.Az, в мероприятии принял участие соавтор книги Джон Спенсер, военный эксперт, руководитель направления военных исследований в Madison Policy Forum и исполнительный директор проекта Urban Warfare Project.

В ходе лекции Джон Спенсер поделился результатами своего исследования 44-дневной войны Азербайджана, уделив особое внимание военной стратегии, технологическим инновациям и ключевым факторам, обеспечившим победу Азербайджана.

Книга представляет собой одно из первых комплексных военно-аналитических исследований 44-дневной войны, подготовленных зарубежными экспертами.