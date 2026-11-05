В Азербайджане создадут первый морской национальный парк

В Азербайджане началась работа по созданию первого морского национального парка. Работы по картографированию территории уже завершены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев на панельной сессии "От Каспия к хозяйству: роль аквакультуры в сохранении рыбных ресурсов" в рамках Первого регионального форума по аквакультуре Азербайджана, который проходит в четверг в Баку.

По его словам, планируется включить морскую акваторию в состав Абшеронского национального парка.

"Абшеронский национальный парк, расположенный недалеко от Баку и занимающий площадь 700 гектаров, является самым маленьким национальным парком страны. Мы уже приступили к работе по созданию первого в Азербайджане морского национального парка. Картографирование завершено. Морская акватория также будет включена в состав национального парка", - отметил Аллахвердиев.

Он добавил, что для охраны этой акватории будут проводиться рейды и приниматься меры по предотвращению незаконного вылова рыбы.

Заместитель начальника службы подчеркнул, что одним из основных направлений работы является расширение особо охраняемых природных территорий и сохранение экосистем в их естественном состоянии. В качестве примера он привел Аггельский национальный парк, где водная экосистема и рыбные ресурсы находятся под охраной в естественных условиях.

Аллахвердиев также сообщил, что меры по охране рыбы усиливаются в период нереста и в другие уязвимые периоды.

"Охрана территорий ведется круглый год. В период нереста и в другие уязвимые периоды мы переходим на круглосуточный режим работы со сменным графиком, чтобы предотвращать нарушения закона", - сказал он.