Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане

Для гостиниц (отелей) и санаториев предусматривается новая налоговая льгота.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается с 1 января 2027 года сроком на пять лет освободить от подоходного налога доходы индивидуальных предпринимателей, занимающихся гостиничной и санаторной деятельностью, а также от налога на прибыль - прибыль юридических лиц, осуществляющих такую деятельность.

Льгота будет распространяться на часть доходов и прибыли, пропорциональную доле оборота от услуг, оказанных в течение налогового года иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Азербайджанскую Республику в качестве туристов, в общем обороте. При этом максимальный размер освобождаемой от налогообложения части составит 50%.