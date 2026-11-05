Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане
Для гостиниц (отелей) и санаториев предусматривается новая налоговая льгота.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, предлагается с 1 января 2027 года сроком на пять лет освободить от подоходного налога доходы индивидуальных предпринимателей, занимающихся гостиничной и санаторной деятельностью, а также от налога на прибыль - прибыль юридических лиц, осуществляющих такую деятельность.
Льгота будет распространяться на часть доходов и прибыли, пропорциональную доле оборота от услуг, оказанных в течение налогового года иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Азербайджанскую Республику в качестве туристов, в общем обороте. При этом максимальный размер освобождаемой от налогообложения части составит 50%.
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