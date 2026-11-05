TikTok-блогера оштрафовали

Еще один человек привлечен к ответственности за нарушение норм морали в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 24-летний Фаиг Бабаев (имя изменено) во время пребывания в кафе запустил прямой эфир на своей странице в TikTok. Во время трансляции он использовал нецензурные выражения и совершал действия, оскорбляющие общественную нравственность.

В результате мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении него составили протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана. Эта статья предусматривает ответственность за публичные действия в интернете, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие общественную нравственность. К ним относятся использование непристойных выражений, непристойные жесты и демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Фаиг Бабаев пояснил, что во время прямого эфира один из пользователей оскорбил его семью. В ответ он использовал нецензурные выражения. Мужчина признал свою вину, выразил сожаление о случившемся и попросил вынести справедливое решение.

По решению суда он был оштрафован на 500 манатов.