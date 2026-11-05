В Азербайджане отменят НДС на продажу тракторов

Продажа тракторов и импорт запасных частей к ним будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) сроком на шесть лет с 1 января 2027 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это предусмотрено поправками к Налоговому кодексу.

Согласно законопроекту, мера направлена на локализацию производства сельскохозяйственных тракторов и поддержку местных производителей.

Кроме того, предлагается освободить импорт запасных частей для сельскохозяйственных тракторов от таможенных пошлин сроком на шесть лет с 1 января 2027 года. Для этого потребуется подтверждающий документ Министерства экономики.