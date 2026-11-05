Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо

Во Франции задержали семь человек по делу о краже шести гравюр Пабло Пикассо. Об этом сообщает "20Minutes", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, жандармы в течение месяца искали злоумышленников, которые украли работы Пикассо из ресторана L'Amandier de Mougins в деревне Мужен неподалеку от Канн в ночь с 1 на 2 октября. Непосредственно в краже участвовали три человека: двое мужчин в перчатках и капюшонах ворвались в заведение, а третий ждал подельников в машине снаружи.

В ходе операции были задержаны семь человек в возрасте от 18 до 30 лет. Все они, по данным журналистов, являются членами организованных преступных группировок. Ущерб от их действий оценивается более чем €100 тыс.

В жандармерии добавили, что похищенные гравюры вернули владельцам в "идеальном состоянии".