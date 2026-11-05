В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС

Введение механизма совместного финансирования в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) откладывается до 1 января 2030 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О медицинском страховании".

Ранее предусматривалось, что механизм совместного финансирования в системе обязательного медицинского страхования начнет применяться с 1 января 2027 года.

Отметим, что согласно действующему законодательству, застрахованное лицо должно вносить определенную сумму в рамках совместного финансирования при получении медицинских услуг, связанных с обследованием у врача-специалиста, без предварительного обращения за первичной медико-санитарной помощью.

Применение данного положения откладывается еще на три года - до 1 января 2030 года.