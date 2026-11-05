https://news.day.az/azerinews/1872274.html Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar sərnişin tələbatını nəzərə alaraq qatar reysləri təyin edib. Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib. 8 noyabrda Gəncədən və Mingəçevirdən səfərlər təşkil olunacaq.
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar sərnişin tələbatını nəzərə alaraq qatar reysləri təyin edib.
Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib.
8 noyabrda Gəncədən və Mingəçevirdən səfərlər təşkil olunacaq.
Biletləri saytdan, "ADY Mobile" tətbiqindən və dəmiryol kassalarından əldə etmək mümkündür.
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