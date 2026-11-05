Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ в связи со 100-летним юбилеем азербайджанского радио и профессиональным праздником работников телевидения и радио Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным тестом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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