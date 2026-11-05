https://news.day.az/officialchronicle/1872294.html Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ в связи со 100-летним юбилеем азербайджанского радио и профессиональным праздником работников телевидения и радио Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ в связи со 100-летним юбилеем азербайджанского радио и профессиональным праздником работников телевидения и радио Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным тестом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре